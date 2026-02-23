Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε στο καρναβάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ένας ανήλικος που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο καρναβάλι του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 17χρονος κατά τη διάρκεια του γλεντιού στο Ρέθυμνο μέθυσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο για πλύση στομάχου.

Οι γιατροί αφού τον περιέθαλψαν ενημέρωσαν την αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες, ωστόσο ο ανήλικος δεν ανέφερε από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 51χρονο πατέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Δεκάδες τα περιστατικά μέθης στο Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι

Δεκάδες ήταν τα περιστατικά μέθης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ρεθυμνιώτικου καρναβαλιού.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να διαχειριστούν αρκετά περιστατικά μεταφέροντας στο νοσοκομείο άνδρες και γυναίκες όλων σχεδόν των ηλικιών που έφεραν σοβαρά συμπτώματα μέθης.

