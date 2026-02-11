Εύβοια: 15χρονος κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας

Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με το eviaonline, ένας 15χρονος μαθητής Γυμνασίου, έφτασε με φίλους του στο Αλιβέρι από χωριό της περιοχής και πήγαν το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου σε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσαν μπύρες.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κέντρο Υγείας με συμπτώματα μέθης, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασαν οι γονείς του 15χρονου αλλά και η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη όμως και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που διέθεσε αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης