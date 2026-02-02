Ηράκλειο: 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος στο Ηράκλειο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ανήλικος μαζί με έναν 14χρονο φίλο του προμηθεύτηκαν αλκοόλ από μίνι μάρκετ και στη συνέχεια μετέβησαν στο κέντρο της πόλης και το κατανάλωσαν.

Στη συνέχεια, ο 16χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που μετά από σχετική έρευνα προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου καθώς και του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ και της υπαλλήλου που προμήθευσε το αλκοόλ στους ανήλικους.

