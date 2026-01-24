Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 146 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε οδηγό μοτοσικλέτας

Στο πλαίσιο εντατικών τροχονομικών ελέγχων, αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα, Σάββατο 34χρονο ημεδαπό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας, να κινείται με 146 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα και επιπλέον πρόστιμο για οδήγηση υπό μέθη.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης