Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε ανάποδα για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» το βράδυ της Παρασκευής (23/01) στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγός δίκυκλης μοτοσυκλέτας αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο, σύμφωνα με την Αστυνομία. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, οδηγώντας με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 25χρονος φέρεται να παραβίασε διαδοχικούς ερυθρούς σηματοδότες, πινακίδα STOP, ενώ κινήθηκε και αντίθετα σε δύο μονόδρομους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια, όσο και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, ενώ, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.