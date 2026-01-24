Χειροπέδες σε άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

Ο 30χρονος έφερε και μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER»

Newsbomb

Χειροπέδες σε άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη, κατά τις βραδινές ώρες χθες, Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί. Παράλληλα, στο όχημά του είχε τοποθετήσει παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER», γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες για αντιποίηση αρχής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

12:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στον χιονισμένο Χελμό με μουσική και εκπλήξεις αυτή την Κυριακή

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συμφωνία για στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊζάν και πυρηνική συνεργασία με Αρμενία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 11 λαστιχάκια μαλλιών βρέθηκαν στο στομάχι γάτας - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ… γλυκοκοιτάζει τον Καρέτσα – «Αγκάθι» το οικονομικό, σύμφωνα με τη BILD

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Kotroni Trail: Ο νέος μεγάλος αγώνας ορεινού τρεξίματος έρχεται στο Καπανδρίτι την Κυριακή 10 Μαΐου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει το ΥΠΕΘΑ την πώληση κτηρίου στην Κλαυθμώνος που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ