Χειροπέδες σε άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη, κατά τις βραδινές ώρες χθες, Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί. Παράλληλα, στο όχημά του είχε τοποθετήσει παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER», γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες για αντιποίηση αρχής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

