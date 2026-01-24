Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τοποθετήσεις αντιστρατήγων:

Παναγιώτης Πούπουζας: Α’ Υπαρχηγός του Σώματος.

Α’ Υπαρχηγός του Σώματος. Ιωάννης Σκούρας: Β’ Υπαρχηγός του Σώματος.

Β’ Υπαρχηγός του Σώματος. Γεώργιος Παπαδόπουλος: Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας.

Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας. Νικόλαος Σπυριδάκης: Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.

Οι νέες τοποθετήσεις έρχονται να ενισχύσουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συντονισμένη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Το Συμβούλιο έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Μαρίνο Σταγάκη.

Πέτρο Παυλόπουλο.

Ηλία Αξιοτόπουλο.

Σωτήριο Νικολακόπουλο.

Φώτιο Ντουίτση.

Γεώργιο Τζήμα.

Σπυρίδωνα Λάσκο.

Λουκά Θάνο.

Μιχαήλ Σεβδυνίδη.

Θεόδωρο Τσάτσαρη.

Αθανάσιο Κάμπρα.

Γεώργιο Μιχαηλίδη.

Γεώργιο Δούκη.

Παναγιώτη Δημακαρέα.

Λάμπρο Κατσαντώνη.

Ιωάννη Σταυρακάκη.

Ιωάννη Λιανουδάκη.

Ηλία Βαζούρα.

Χρήστο Παπαφιλίππου.

Κωνσταντίνο Κακούση.

Μιχαήλ Λάγιο (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, έκρινε τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

Ευάγγελο Μανώλη.

Νικόλαο Μανώλη.

Σωτήριο Κυπράκη.

Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.