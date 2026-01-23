Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Ποιοι κρίθηκαν διατηρητέοι στις θέσεις τους

Άρχισαν σήμερα οι τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με την κρίση των αντιστρατήγων, με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Ειδικότερα, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

  • Παναγιώτη Πούπουζα και
  • Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

  • Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
  • Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των υποστρατήγων αστυνομίας.

