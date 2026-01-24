Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο σχολείου τα ξημερώματα
Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδους μέσα στην αυλή του σχολείου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά σε προαύλιο σχολείου στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/01).
Συγκεκριμένα, περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδους μέσα στην αυλή του σχολείου και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες όπου έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ αναζητούνται αυτοί που έβαλαν τη φωτιά.
*Με πληροφορίες από thestival.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
10:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα
14:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ