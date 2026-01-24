Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο σχολείου τα ξημερώματα

Φωτιά σε προαύλιο σχολείου στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/01).

Συγκεκριμένα, περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδους μέσα στην αυλή του σχολείου και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες όπου έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ αναζητούνται αυτοί που έβαλαν τη φωτιά.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης