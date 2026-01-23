Θεσσαλονίκη: Έστησαν παγίδα σε 30χρονο από ψεύτικο προφίλ ανήλικης - Τον ξυλοκόπησαν

Άτομα προσποιούμενα μία 13χρονη, έκλεισαν ραντεβού μέσω Instagram με έναν 30χρονο στη Θεσσαλονίκη.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για τώρα είμαστε ασφαλείς. Δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ο άλλος. Ούτε του βάλαμε το μαχαίρι στον λαιμό. Το μαχαίρι όποιος το έβγαλε, δεν θα πω ποιος και τι, βγήκε και ο άνθρωπος που τραυματίστηκε, τραυματίστηκε γιατί έπιασε με το χέρι του την λεπίδα. Είχα μία σχέση κάτι χρόνια, η οποία έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Και καταλαβαίνετε ότι με το τραύμα το προσωπικό που είχα από την τότε μου σχέση, δεν μπόρεσα να το αφήσω έτσι», λέει στο Mega ένας από τους τιμωρούς.

Οι αυτόκλητοι τιμωροί δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ ανήλικης στο Instagram. Ένας άντρας ήρθε σε επικοινωνία και κανόνισαν συνάντηση μαζί του. Στο προκαθορισμένο σημείο, ο 30χρονος βρήκε έναν 23χρονο και μία 20χρονη που του επιτέθηκαν.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από τις Αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα δεν φαίνεται να συνδέεται με τα προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων.