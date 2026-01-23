Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Ενίσχυση… απ’ το πουθενά με Κόρι Τζόσεφ
18:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ