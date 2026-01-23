Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης