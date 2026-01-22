Εξαφανίστηκε 16χρονη από δομή της Νέας Σμύρνης

Στις 14/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αλεξάνδρα Γ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, την οποία λάβαμε σήμερα 22/1/2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε αναδημοσίευση της εξαφάνισης καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη φούτερ και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.