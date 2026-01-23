Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 13χρονης ανήλικης, η οποία αναζητούνταν από τους οικείους της από την 16η Ιανουαρίου, μετά από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η ανήλικη εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της 21ης Ιανουαρίου 2026 σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, κατόπιν αξιοποίησης κρίσιμης πληροφορίας που παρείχε η μητέρα της. Στη συνέχεια παραδόθηκε με ασφάλεια σε εκείνη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, υπήκοοι Αιγύπτου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της αρπαγής ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, η 13χρονη είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στις 16-1-2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Οι συλληφθέντες φέρονται να μην ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές, ως όφειλαν, για την παρουσία της ανήλικης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών.

