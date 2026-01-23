Ιεράπετρα: Σκύλος επιτέθηκε σε Δημοτικούς Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου

Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε το πρωί της Παρασκευής (23/1) ένας έλεγχος ρουτίνας από άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας για την ευζωία ζώων συντροφιάς.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Λειβάδια της Ιεράπετρας και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ιδιοκτήτη ενός σκύλου αλλά και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός Δημοτικού Αστυνομικού.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας μετέβη σε οικία κατόπιν επώνυμης καταγγελίας για μόνιμο εγκλεισμό σκύλου σε κλουβί και προηγούμενο περιστατικό επιθετικότητας σε πολίτη.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου στο άκουσμα της λέξης «αστυνομία» και χωρίς να λάβει προηγουμένως κανένα μέτρο προφύλαξης, άνοιξε αιφνίδια την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα ένας μεγαλόσωμος σκύλος ράτσας Μαλινουά να ορμήσει ακαριαία κατά των αστυνομικών.

Η επίθεση αναχαιτίστηκε, χάρη στην υποδειγματική ψυχραιμία και την εξειδικευμένη εκπαίδευση των δύο στελεχών. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να προστατευτούν παρά την επίθεση του ζώου, με απολογισμό μία ελαφρά εκδορά στο χέρι του ενός στελέχους.

Η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στην άμεση σύλληψη του ιδιοκτήτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ με εντολή Εισαγγελέως σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των Νόμων 4830/2021 και 2017/1992.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε ο Προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας, Ιωάννης Γαϊτανάκης, αναδεικνύοντας τη θεσμική διάσταση:

«Το περιστατικό στα Λειβάδια δεν είναι ένα τυχαίο ατύχημα. Είναι η επιβεβαίωση μιας επικίνδυνης τάσης όπου ο σκύλος φάνηκε να εργαλειοποιείται ως μέσο αποτροπής του νόμου. Η Υπηρεσία μας λειτούργησε με απόλυτο επαγγελματισμό και αυτονομία, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη με ίδια μέσα. Διερευνάται πλέον σοβαρά η ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου, καθώς η απελευθέρωση ενός σκύλου με γνωστή επιθετικότητα τη στιγμή του ελέγχου συνιστά αποδοχή πρόκλησης βλάβης. Στην αστυνομική και κοινωνιολογική ανάλυση, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται weaponization of animals. Συχνά, ο παραβάτης, προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις ή να εκδικηθεί το ελεγκτικό όργανο, καταφεύγει σε "κρυφές εντολές" επίθεσης. Ο σκύλος, δρώντας βάσει των ενστίκτων φύλαξης και της πίστης του, μετατρέπεται άθελά του σε όπλο», κατέληξε ο κ. Γαϊτανάκης.

Με πληροφοριες από neakriti.gr

