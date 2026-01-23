Στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης την ερχόμενη εβδομάδα

Επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Όπως ανακοινώθηκε από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψή Του ο Παναγιώτατος θα χοροστατήσει, στις 30 Ιανουαρίου στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών περιοχής «Βούλγαρη», την 1η Φεβρουαρίου στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας και στις 2 Φεβρουαρίου στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Εγνατία.

Ο Παναγιώτατος, επίσης, θα επισκεφθεί στις 31 Ιανουαρίου τον Νοσοκομειακό Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στις 2 Φεβρουαρίου, τον Ενοριακό Ιερό Ναό Παναγίας της Ευαγγελιστρίας (Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας), τον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Παύλου και στη συνέχεια το παρακείμενο ομώνυμο Παρεκκλήσιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης.

