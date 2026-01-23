Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σε Βούλγαρους και Τούρκους

Απάντηση στον πρόεδρο της ΕΛληνικής Λύσης εδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος για τις πωλήσεις σε Βούλγαρους και Τούρκους.

«Είναι περίπου 15 χρόνια από τότε που άνοιξαν τα σύνορα και με τη βίζα άρχισαν να έρχονται οι Τούρκοι, ο ερχομός τους μας διευκολύνει πολύ στην αγορά, ωστόσο πάντα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις/καχυποψίες σε λογικό πλαίσιο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια άρχισαν να έρχονται και κάποιο Βούλγαροι οι οποίο άρχισαν και αγοράζουν, πολύ μικρό αριθμό ακινήτων που ελέγχεται και παρακολουθείται από τις υπηρεσίες που πρέπει», ανέφερε αρχικά ο Μητροπολίτης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, σημειώνοντας στη συνέχεια:

«Μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτή, η Μητρόπολη πώλησε δύο ακίνητα, ένα του μοναστηριού και ένα του ΙΝ της Αγίας Αναστασίας με διαγωνισμό δημόσιο.

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να πει δεν δίνω ακίνητα λόγω θρησκευτικών παραδόσεων και εθνικής καταγωγής. Όποιος λέει λοιπόν ότι δημόσιος διαγωνισμός μπορεί να αποκλείσει κάποιους δεν ξέρει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και μάλιστα του Δημοσίου. Το παράπονο λοιπόν του κ. Βελόπουλου, είναι γιατί ενώ στην περιοχή υπάρχουν Βούλγαροι και Τούρκοι η αγορά τους υποδέχονται πολύ ευχάριστα. Ζει η αγορά μας με αυτόν τον κόσμο. Αν ήταν από του Λουξεμβούργο ή την Ελβετία δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα».

Περί σιωπηρού εποικισμού

Στο σημείο αυτό η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου διέκοψε τον Μητροπολίτη αναφέροντας ότι υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες που κάνουν λόγο για έναν σιωπηρό εποικισμό, με στοχευμένες ενέργειες και για το λόγο αυτό προκαλούνται αυτές οι ανησυχίες.

«Βλέπετε, εσείς αυτήν την κατάσταση να διαιωνίζεται; Συστήνουν οι Τούρκοι εταιρείες στην Βουλγαρία για να μπουν στη χώρα μας;», ρώτησε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Παίρνοντας τον λόγο ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως ανέφερε:

«Αυτό ακούω ότι συμβαίνει, σε μία προσπάθεια να φύγουν από την Τουρκία και την Βουλγαρία. Βλέπουμε ήδη κάποια εμπορική δραστηριότητα στον τόπο μας.

Η δική μου η παρέμβαση είναι ότι ελέγχεται από εκείνους που πρέπει και δεν χρειάζεται αυτή η τάση να σπείρει πανικό ή να καλλιεργήσει φοβίες στον χριστιανικό πληθυσμό. Τα 15 χρόνια που έρχονται οι Τούρκοι εδώ, δεν αντιληφθήκαμε, και εγώ πρώτος, ούτε ένα περιστατικό ή προσπάθειες που ήταν χειραγωγούμενη και θα είχε άλλες βλέψεις και κατακτητικές διαθέσεις. Σας το λέω επίσημα», τόνισε ο Μητροπολίτης.

«Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιο συμβάν», τόνισε ο Μητροπολίτης.

Τα δύο οικόπεδα που πωλήθηκαν

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης εξήγησε ότι τα δύο οικόπεδα πωλήθηκαν το 2017 και το 2019. Ακολούθως σε μία προσπάθεια να εξηγήσει τις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου ανέφερε ότι ο προεδρος της Ελληνικής Λύσης προσπαθεί να κερδίσει κόσμο και ψηφοφόρους προβάλλοντας μία φοβική κατάσταση.

«Η προσπάθεια όλων είναι να γεφυρώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους που ξέρουμε πολύ καλά ότι στο άμεσο παρελθόν σκοτωθήκαμε χωρίς έλεος. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για λόγους οικονομικούς και εμπορικούς εκτός αν θέλει η Ελληνική Λύση να ποινικοποιήσει το εμπόριο και τον Τουρισμό. Να κλείσουμε τα σύνορά μας και να μην έρχονται; Δεν γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος μας ζει από αυτό», τόνισε.

«Θα γυρίσουμε δηλαδή στο 1870 για να σκοτωθούμε;», διερωτήθηκε ο Μητροπολίτης τονίζοντας ότι αυτή η τακτική και η προσπάθεια είναι έξω από τη σημερινή κοινωνία της Θράκης.

Σε αυτό το σημείο ο δημοσιογράφος, Σπύρος Χαριτάτος επενέβη αναφέροντας ότι στο παρελθόν ο δήμαρχος είχε αναφέρει ότι υπάρχουν φόβοι για έναν σιωπηρό εποικισμό από Τούρκους και Βούλγαρους στην περιοχή. «Η επισήμανση του Δημάρχου ήταν πολύ λογική» σημείωσε από την πλευρά του ο Μητροπολίτης.

«Το κράτος θα κάνει εθνική πολιτική και θα ελέγχει αυτά που πρέπει, οι πολίτες όμως δεν πρέπει να φοβούνται. Καλώ σε ενότητα και προσκαλώ να ανοίξουμε γέφυρα από τους γείτονες που έρχονται από την ανατολή και το Βορρά, να προσπαθήσουμε να συμφιλιωθούμε με βάση την οικονομία και το εμπόριο και τον Τουρισμό με κοινούς στόχους και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας το παρελθόν, να γυρίσουμε σελίδα και να φάμε γλυκό ψωμί στον τόπο μας».

Σε νέα παρέμβαση η κυρία Χατζηγεωργίου έκανε λόγο για την επιθετική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία και ο Ερντογάν τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την τροπή που ίσως πάρει η κατάσταση αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι.

«Τις κινήσεις τις πολιτικές θα τις κάνει η κυβέρνηση», επανέλαβε ο Μητροπολίτης συμπληρώνοντας πως: «Ο λαός δεν πρέπει να φοβηθεί από τέτοιες δηλώσεις και κινήσεις που τοποθετούνται εμβόλιμα από κάποιους για να πανικοβληθεί».

Καταλήγοντας ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος δήλωσε:

«Δεν έχουμε άλλα περιθώρια, τα σύνορα μας είναι ανοιχτά. Αν αποφασίσουμε να τα κλείσουμε, εντάξει. Η Κυβέρνηση θα το κάνει. Εμείς έχουμε ρίξει γέφυρες και προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τα χάσματα του παρελθόντος βλέποντας κοινούς στόχους, οικονομικούς, εμπορικούς, τουριστικούς, πολιτιστικούς, στο άμεσο μέλλον και μακρότερο μέλλον.

Αλλοίμονο αν κάνουν οι πολίτες εθνική πολιτική».

Δείτε στο βίντεο του OPEN όλα όσα είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος:

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη (22/1) ο Κυριάκος Βελόπουλος από την ίδια εκπομπή κατηγόρησε τον Μητροπολίτη ότι πουλάει σε Βούλγαρους και Τούρκους κληρονομιές Ελλήνων που παίρνει η Μητρόπολη από τους πιστούς που φεύγουν από τη ζωή.

Ο Βελόπουλος χθες είχε αναφέρει: «Η Μητρόπολη πουλάει σε Βούλγαρους ακίνητα. Χριστέμπορας δεν είμαι. Δεν πουλάω σπίτια Ελλήνων σε Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι ήταν εξαρχικοί και έσφαξαν στη Μακεδονία και τη Θράκη τους Έλληνες, Εύχομαι να μην έκανε ο ίδιο το Δελτίο Τύπου του.Επιβεβαίωσε με αυτό ότι τα πούλησε σε ευρωπαίους πολίτες».