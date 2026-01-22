Απάντηση Μητροπολίτη σε Βελόπουλο: «Επιχειρούμενος διχασμός» και «ορθόδοξη Χριστεμπορία»

Με αιχμηρή γλώσσα απαντά η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης στις δηλώσεις του προέδρου της Ελληνική Λύση, Κυριάκου Βελόπουλου, απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς περί «αντεθνικών» ενεργειών για την πώληση ακινήτων της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας Αγίας Αναστασίας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι εκποιήσεις έγιναν απολύτως νόμιμα, με δημόσιους διαγωνισμούς το 2017 και το 2019, βάσει του Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου και μάλιστα ανθρώπους που χαρακτηρίζονται «Χριστιανοί Ορθόδοξοι, από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος είχε υποστηρίξει ότι η ακριτική Μητρόπολη κληρονομεί ακίνητα από πιστούς και εν συνεχεία τα πωλεί σε Τούρκους και Βούλγαρους.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, ανέφερε πως «η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη», κατονομάζοντας την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.Συνέκρινε μάλιστα την κατάσταση με την Τουρκία, όπου, όπως σημείωσε, απαγορεύεται σε Έλληνες να αγοράσουν ακίνητα κοντά στα σύνορα.

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος στην ανακοινωσή του εξέφρασε τη λύπη του για την, όπως τονίζει, απόπειρα διχασμού της τοπικής κοινωνίας, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος για «μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία» και «ορθόδοξη χριστεμπορία», προαναγγέλλοντας μάλιστα πιο αναλυτική απάντηση σε επόμενο χρόνο.

Ολόκληρη η δήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο.

Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως «αντεθνικής», ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η «ορθόδοξη» χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του «γέννημα θρέμμα» Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα.

