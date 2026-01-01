Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: Στο πλαίσιο του ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμου για το 2026 – «Αυτοκριτική, μετάνοια και ελπίδα για τη νέα χρονιά»

Newsbomb

Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: Στο πλαίσιο του ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, στο δικό του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, καλεί τους πιστούς να υποδεχτούν τον νέο χρόνο όχι μόνο με ευχαριστία προς τον Θεό για το δώρο της ζωής, αλλά και με ειλικρινή αυτοκριτική και μετάνοια.

Τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο και επισημαίνει πως, τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία έχει συνηθίσει το κακό και την αδιαφορία, αποφεύγοντας να αναγνωρίσει λάθη και παραλείψεις.

Ο Σεβασμιώτατος υπογραμμίζει ότι ενώ γίνονται εκτενείς απολογισμοί σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ο προσωπικός πνευματικός και ηθικός απολογισμός παραμελείται. Όπως σημειώνει, οι άνθρωποι συχνά ζουν μηχανικά, εγκλωβισμένοι στο «εδώ και τώρα», ξεχνώντας την αιώνια διάσταση της ζωής και αμελώντας την ψυχή τους.

Παρά τις αδυναμίες και τις μεταπτώσεις του ανθρώπου, ο Μητροπολίτης υπενθυμίζει ότι ο Θεός είναι Πατέρας αγαθός και συγχωρητικός, που περιμένει με αγάπη τη μετάνοια και την επιστροφή. Καλεί, τέλος, τους πιστούς στη νέα χρονιά να στραφούν ουσιαστικά στον εσωτερικό τους κόσμο, να θέσουν πνευματικούς στόχους, να αποφύγουν όσα πληγώνουν τον Θεό και τον συνάνθρωπο και να επιδιώξουν να γίνουν αληθινοί άνθρωποι του Θεού.

Το μήνυμα κλείνει με ευχές για μία καλή και ευλογημένη χρονιά.

Ολόκληρο το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμου:

Καινούργιος χρόνος ξημέρωσε κι εμείς πιστοί στην ευλάβεια των πατέρων μας, ευγνωμονούμε τον Άγιο Θεό για τη δωρεά Του αυτή. Μας εισάγει σε έναν ακόμη χρόνο, παρέχοντας ευκαιρίες στην επίγεια ζωή μας. Και φυσικά Τον ευχαριστούμε!

Συνάμα όμως, η ευχαριστία αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αίτημα συγγνώμης. Και τούτο διότι κανείς μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα έκανε όλα τέλεια τη χρονιά που πέρασε. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκμεταλλεύθηκε την κάθε ευκαιρία, την κάθε δυνατότητα, την κάθε προοπτική. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η παρουσία του την περασμένη χρονιά, είτε για τον εαυτό του, είτε για τους άλλους ήταν ευεργετική και μόνο. Λάθη, παραλείψεις, αστοχίες συμβαίνουν και χαρακτηρίζουν τη ζωή του καθενός μας. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια σαν να έχουμε συμβιβαστεί, τα θεωρούμε όλα τόσο φυσικά και αυτονόητα που δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να τα αποτιμήσουμε αρνητικά και να ζητήσουμε συγγνώμη.

Δυστυχώς, στα πλαίσια ενός ολοένα και περισσότερο κυριαρχούντος ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό, το αποδεχόμαστε και δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να το περιορίσουμε, αν όχι και να το καταπολεμήσουμε. Στην οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική, η συνήθης απάντηση είναι ένα «Δεν βαριέσαι! Τι θα αλλάξει; Τίποτα!» ή ένα «μη χάνεις το καιρό σου με αυτά, κοίτα τη δουλειά σου»…

Κι ενώ είναι σύνηθες την τελευταία ημέρα του χρόνου, παντού στα κανάλια, τηλεοπτικά και διαδικτυακά, να κυριαρχούν λογιών λογιών απολογισμοί. Κι ενώ είναι πρακτικό κι επιβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του χρόνου να γίνεται απογραφή σε εταιρείες και καταστήματα. Κι ενώ είναι αναμενόμενο οι πάντες κλείνοντας την τελευταία ημέρα του χρόνου τους λογαριασμούς τους, να ετοιμάζονται για οικονομικούς απολογισμούς και φορολογικές δηλώσεις, το μόνο που δείχνει να μην μας απασχολεί είναι ο προσωπικός μας πνευματικός και ηθικός απολογισμός.

Έχουμε μάθει να ενεργούμε σαν καλοκουρδισμένα μηχανάκια που κατά τον γενικότερο κοινωνικό προγραμματισμό, ενεργούμε διάφορα. Και βεβαίως, πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο ζούμε και μάλιστα κάποιοι φέροντας αυξημένες ευθύνες απέναντί του. Δυστυχώς όμως, κολλάμε στο «εδώ και τώρα» και ξεχνάμε «το επέκεινα και το αιώνιο»! Ενώ είμαστε από αυτά τα έμβια όντα που η ανατομία μας δεν μας υποχρεώνει να κοιτάμε διαρκώς προς τη γη, διστάζουμε να κοιτάξουμε τον ουρανό. Κι ενώ βλέπουμε να υπάρχει θάνατος, έχουμε την αίσθηση πως θα ζήσουμε αιώνια, χωρίς να μας απασχολεί τι προοπτική έχει αυτή η αίσθηση και σε τι αναφέρεται.

Ξεχνάμε τους εαυτούς μας! Όχι τα σώματά μας. Αυτά θέλουμε και να τα καλοταΐζουμε και να τα καλοντύνουμε και να τα περιποιούμαστε. Τους πραγματικούς μας εαυτούς! Την καρδιά! Την ψυχή! Το είναι μας! Παρουσιάζουμε σοβαρές ελλείψεις στην πνευματική μας ζωή. Αποστρεφόμαστε ευκαιρίες να κάνουμε κάτι καλό και ενεργούμε εμπρόθετα το κακό, διότι νομίζουμε ότι έτσι μας συμφέρει… Λυπούμε τον Άγιο Θεό με την αμαρτία μας και την ανυπακοή μας, χάνοντας τον χρόνο της ζωής μας στη ματαιότητα και το ανώφελο.

Ευτυχώς ο Θεός είναι πατέρας και, αν και Παντοδύναμος, είναι συνάμα αγαθός και αμνησίκακος Δεσπότης. Δεν πορεύεται προς εμάς με όρους εκδίκησης και τιμωρίας, αλλά με όρους πρόσκλησης και πειθούς. Περιμένει να ζητήσουμε τη συγγνώμη του, για να μας συγχωρήσει. Περιμένει να ζητήσουμε τον φωτισμό Του, για να μας φωτίσει. Περιμένει να ζητήσουμε το έλεός Του, για να μας αγκαλιάσει.

Στη νέα χρονιά που μόλις ανέτειλε, ας ασχοληθούμε περισσότερο με τους εαυτούς μας. Ουσιαστικά κι όχι επιφανειακά. Ας κάνουμε την αυτοεξέτασή μας. Ας φερθούμε αυστηρά σε μας τους ίδιους για να δούμε τελικά ποιοι είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε. Ας βάλουμε στόχο να αποφύγουμε αμαρτίες και παραλείψεις που πικραίνουν τον Θεό και προσβάλλουν τους ανθρώπους. Τη φετινή χρονιά ας βάλουμε στόχο να γίνουμε όχι απλώς καλύτεροι άνθρωποι, αλλά όντως άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού!

Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Με πατρικές ευχές.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παίρνω μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης - «Θέλω αραιό αίμα»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τώρα στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Οι πυροβολισμοί για την αλλαγή του χρόνου οδήγησαν στο νοσοκομείο δύο νεαρές κοπέλες με σκάγια από καραμπίνα

17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: Στο πλαίσιο ενός κυριαρχούντος ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Σλούκας, ενοχλήσεις ο Γκραντ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ειρήνη; Η Ουκρανία «στοχεύει» απευθείας τον Πούτιν, η Ρωσία απαντά με νέους βομβαρδισμούς

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ξεκίνησε το γνωστό πρωτοχρονιάτικο έθιμο του «ποδαρικού»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Όχλος ξυλοφόρτωσε, μαχαίρωσε και πυρπόλησε Ινδουιστή - Κι όμως αυτός γλίτωσε

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

17:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αναδιαμόρφωσε τον κόσμο το 2025 - Οι ραγδαίες αλλαγές που έρχονται

16:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στον Κολοσσό Ρόδου: Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από 44χρονο στη Θεσσαλονίκη: Η οικογένεια του δώρισε τα όργανα του

16:50LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του: «Ντρεπόμουν να τραβάω story»

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

16:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συλλυπητήρια του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τώρα στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς - Για πυροτέχνημα μιλάει ο Ιταλός πρέσβης - «Άνθρωποι χωρίς μαλλιά ούρλιαζαν επειδή είχαν καεί», λέει μάρτυρας - 40 νεκροί, 100 τραυματίες

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία, τραυματισμοί στη Νάπολη, 400 συλλήψεις στο Βερολίνο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ