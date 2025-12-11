Ο Μητροπολίτης Λαρίσης στο πλευρό των αγροτών: «Έχουν αδικηθεί και έχουν λόγο που φωνάζουν»

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος ενώνει τη φωνή του με εκείνη των κληρικών της Τοπικής Εκκλησίας εκφράζοντας ανοιχτά τη συμπαράσταση της Μητροπόλεως προς τους αγρότες εν μέσω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν στη Θεσσαλία καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Με αφορμή το ψήφισμα συμπαράστασης που εξέδωσαν οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε την ανάγκη η Τοπική Εκκλησία να είναι παρούσα δίπλα στους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για την καλλιέργεια και τη διατήρηση της ελληνικής υπαίθρου αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και την αγωνία που βιώνουν.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλίας, ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι οι ιερείς ζουν καθημερινά δίπλα στους αγρότες, συμμεριζόμενοι τον μόχθο και τις δοκιμασίες τους.

«Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, όλοι μαζί αποφασίσαμε να πούμε και εμείς δύο λόγια συμπαράστασης και αγάπης προς αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, που όντως στον τελευταίο καιρό περνούν πολλά, έχουν αδικηθεί και γι’ αυτό έχουν δίκιο για το γεγονός ότι φωνάζουν», υπογράμμισε ο Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, εξηγώντας πως οι περισσότεροι ιερείς διακονούν στην ύπαιθρο και «βλέπουν τον αγώνα και την αγωνία τους, διαπιστώνουν τον κόπο, βλέπουν την πικρία τους πολλές φορές όταν καιρικά φαινόμενα καταστρέφουν σοδιές ή η ευλογιά καταστρέφει κοπάδια ολόκληρα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να στηριχθούν οι αγρότες ώστε να μη νιώθουν συνεχώς απογοητευμένοι «και διαρκώς να φτάνουν σε σημείο του να θεωρούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν τη γη».

Παράλληλα έκανε αναφορά στο δημογραφικό ζήτημα και υπογράμμισε την ανάγκη για λήψη ενεργών δράσεων. «Ο πληθυσμός μας απομειώνεται, η ύπαιθρος ερημώνει πρώτη και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απλά μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Πρέπει να λάβουμε ενεργές δράσεις ώστε να αντιστρέψουμε το κλίμα», τόνισε.

Eurokinissi

Ο Σεβασμιώτατος επισήμανε ότι σκοπός όλων πρέπει να είναι ο ειλικρινής διάλογος, η ουσιαστική λύση των προβλημάτων και να καθίσει ο καθένας καλόπιστα σε τραπέζι διαλόγου, «όχι με σκοπό να βγουν κάποιοι νικητές και κάποιοι νικημένοι, αλλά να βγουν αποτελέσματα».

«Στη διαδικασία επίλυσης του αγροτικού μας ζητήματος, δεν θέλουμε κάποιοι να φαίνονται οι κακοί και κάποιοι οι καλοί. Δεν μας ενδιαφέρει το τι χαρακτήρα θα πάρει ο καθένας. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα», κατέληξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης.

Διαβάστε επίσης