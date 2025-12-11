Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok

Χειροπέδες σε μία αγρότισσα από την Λαμία πέρασαν αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Λαμίας που κατηγορείται αυτεπάγγελτα για διέγερση σε διάπραξη εγκληματών και βιαιοπραγιών ή διχόνοιας, με αφορμή αναρτήσεις της στη δημόσια πλατφόρμα του Tik Tok.

Σε πολλά από τα βίντεο που αναρτούσε η αγρότισσα στην δημοφιλή πλατφόρμα προέτρεπε τους αγρότες να ξεσηκωθούν ενώ σε άλλα έκανε δηλώσεις εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών, δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας μάλιστα να τους τσακίσουν στα ξύλο.

Τα βίντεο που αναρτούσε η αγρότισσα είχαν χιλιάδες προβολές, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε και ανάρτησε η γυναίκα είχε πάνω από 26.000 προβολές σε λίγες ώρες.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε άλλο βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής (12/12) θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

