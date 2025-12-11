Ηράκλειο: Αναστάτωση στην παραλία Παλαιόκαστρου - Αποκολλήθηκαν κομμάτια από γέφυρα

Μεγάλη αναστάτωση στην παραλία του Παλαιόκαστρου, του δήμου Μαλεβιζίου, όταν μεγάλα κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν από την γέφυρα και έπεσαν στο έδαφος.

Τα μεγάλα κομμάτια μπετόν προσγειώθηκαν στην πλατεία, σε δέντρα αλλά και στον προαύλιο χώρο καφετέριας που βρίσκεται κάτω από την γέφυρα.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι και προκάλεσε αναστάτωση καθώς λόγω του μεγάλο όγκου των κομματιών η πτώση προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη γέφυρα παρουσιάζει πρόβλημα καθώς και στο παρελθόν, ο δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί για ανάλογα περιστατικά.

«Αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό το καλοκαίρι, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, καθώς τα κομμάτια του μπετόν έπεσαν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τραπέζια και κάθεται κόσμος», δήλωσε στη συνέχεια.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες εργασίες, οι οποίες σύμφωνα με τον κάτοικοι, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται ελλιπείς.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από patris.gr

