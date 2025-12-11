Ο Δήμος Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη «Byron»

Ο Δήμος Φλώρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία σημειώθηκαν στην περιοχή από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026. Το αίτημα υπέβαλε ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο Δήμος Φλώρινας συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

