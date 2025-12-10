Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στον Βόλο έφεραν στην επιφάνεια τη σκληρή πραγματικότητα του πρωτογενούς τομέα. Το newsbomb.gr βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε μαρτυρίες ανθρώπων που έχασαν ολόκληρα κοπάδια, βρέθηκαν χωρίς εισόδημα για μήνες και παλεύουν σήμερα να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Στο πλευρό τους και οι αλιείς του Παγασητικού, που μιλούν για ενισχύσεις «ψίχουλα» μετά από χρόνια οικονομικής φθοράς.

«Πριν από 14 μήνες έχασα 925 ζώα από την ευλογιά. Από τότε είμαι άνεργος»

Ένας κτηνοτρόφος περιέγραψε πως μέσα σε μία χρονιά ξεκληρίστηκε η δουλειά μιας ζωής: «Πριν από 14 μήνες έχασα τα ζώα μου, έχασα 925 ζώα από την ευλογιά, και αυτούς τους 14 μήνες είμαι άνεργος. Δεν υπάρχει τίποτα από την πολιτεία, δεν μας βοηθάει. Ούτε ένα εισόδημα δεν έχουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος μιλά για ζωοτροφές που σαπίζουν στις αποθήκες, για μια οικογένεια που έχει μπει σε στάση πληρωμών και για αδιέξοδα που δεν αφήνουν περιθώρια να εργαστεί αλλού, γιατί θα χάσει την ιδιότητα του αγρότη.

Και συμπληρώνει: «Γι’ αυτό σήμερα ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε, μήπως μας ακούσει κανείς και μας βοηθήσει. Η οικογένειά μας ζει με δανεικά. Τα πάντα έχουν μπει σε στάση πληρωμών, δεν πληρώνουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν χρήματα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε αλλού. Εάν δουλέψουμε κάπου, χάνουμε το κύριο επάγγελμα, αγρότης.»

«Μας έταξαν λαγούς με πετραχήλια και μας έχουν δώσει ψίχουλα»

Ανάλογη απογοήτευση καταγράφεται και από τους αλιείς του Παγασητικού. Με ένα καΐκι μόλις 7 μέτρων, αναφέρει η κ. Γεωργιάδη, δηλώνουν πως οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις που τους ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστο στις απώλειες των τελευταίων ετών.

«Μας υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχήλια και μας έχουν δώσει ψίχουλα. Ψίχουλα στην κυριολεξία», λένε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως μετά από δυόμισι χρόνια ζημιών, το ποσό των περίπου τριών χιλιάδων ευρώ «δεν είναι τίποτα» μπροστά στο κόστος συντήρησης, καυσίμων και απωλειών εισοδήματος.

