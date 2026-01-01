Άλιμος: Οι χειμερινοί κολυμβητές έκοψαν βασιλόπιτα στην αμμουδιά με τα μαγιό τους – Βίντεο

Μπορεί το κρύο να είναι «τσουχτερό» τόσο στο Λεκανοπέδιο όσο και την υπόλοιπη χώρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τους… τολμηρούς.

Στον Άλιμο, οι χειμερινοί κολυμβητές έδειξαν ότι η παράδοση και η αντοχή μπορούν να συνυπάρχουν, κόβοντας την καθιερωμένη βασιλόπιτα στην αμμουδιά, φορώντας μόνο τα μαγιό τους. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει γίνει θεσμός, αποτελεί μία ξεχωριστή στιγμή για την τοπική κοινότητα των κολυμβητών, οι οποίοι συνηθίζουν να βουτούν στα παγωμένα νερά της Αττικής ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

«Το κάνουμε κυρίως για γυμναστική, φτιάχνει και η διάθεσή μας. Φυσικά, είναι θεραπευτικό αλλά πρέπει να προσέχεις και να σέβεσαι τον καιρό. Αρχίζεις από το καλοκαίρι και συνεχίζεις το φθινόπωρο και προχωράς, δεν μπορείς να βουτήξεις ξαφνικά, μέσα στον χειμώνα από τη μία μέρα στην άλλη», αποκαλύπτει ο χειμερινός κολυμβητής που έκοψε την πίτα.