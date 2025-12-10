Σοκ στον Βόλο: Εγκληματική οργάνωση εφήβων παρείχε «προστασία» σε ανήλικους - Πέντε συλλήψεις

Στη σύλληψη πέντε ανδρών, δύο εκ των οποίων ανήλικων, προχώρησαν την Τρίτη (09/12) αστυνομικοί στον Βόλο, καθώς οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν σχηματίσει εγκληματική οργάνωση που παρείχε «προστασία» σε συνομήλικους.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, απειλή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της προαναφερθείσας Υπηρεσίας, προέκυψε ότι οι δράστες, από το Πάσχα, έχοντας συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, με τη χρήση ενίοτε βίας ή απειλή βίας, σε περιοχή του Βόλου.

Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν άντρα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Περαιτέρω, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν επιπλέον από τον παθόντα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι Αρχές.

Κατόπιν, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν .

Κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

