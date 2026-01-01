Μπαρτζώκας: «Όταν επέστρεψα κανείς δε φανταζόταν τόσο δυνατές ελληνικές ομάδες»- Τι είπε για Τζόουνς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τη δυναμική των ελληνικών ομάδων στη EuroLeague, ενώ επιβεβαίωσε πως ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για την απόκτηση παίκτη.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός φτάνει στο τέλος της και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι και τα δεδομένα που υπάρχουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

Για το αν υπάρχουν εκπλήξεις πριν το ντέρμπι: «Δε νομίζω κάτι ιδιαίτερο, κάποιες προσαρμογές πάντα γίνονται αλλά δε νομίζω ότι υπάρχουν εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό το ματς, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά, φαίνεται από τα αποτελέσματα, το ρόστερ του θα είναι πλήρες και με τη θερμή ατμόσφαιρα δημιουργείται μία δύσκολη συνθήκη. Εμείς πρέπει να βασιστούμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, όπως κάνουμε τελευταία και να πάμε να κερδίσουμε».

Για τους τραυματίες: «Ο Ουόρντ δε θα παίξει γιατί δεν είναι έτοιμος και ο ΜακΚίσικ το ίδιο. Οι άλλοι είναι οκ, οπότε είναι ικανοποιητικός αριθμός καλών παικτών για να κερδίσουμε».

Για τη συγκέντρωση 40 λεπτά: «Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά, προφανώς για να κερδίσεις σε αυτήν την έδρα που οι περισσότεροι χάνουν, η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να μην της δώσεις την μπάλα στα χέρια να βγει στο τρανζίσιον με παίκτες που είναι πολύ καλοί, όπως ο Όσμαν ή ο Ναν. Πρέπει να κάνουμε σωστά τα βασικά, το spacing, τα ριμπάουντ. Αν εκτελέσουμε καλά το πλάνο μας θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».

Για το αν παίζει ρόλο το ματς του ΣΕΦ στο πρωτάθλημα: «Σε τελική ανάλυση παίζουμε κοντά στα 10 παιχνίδια. Έχουμε παίξει μία φέτος, οι δύο ομάδες ήταν αρκετά ανέτοιμες, δείξαμε κάποια κλιπ από το ματς, αλλά η εκτέλεση δεν έχει σχέση με το τώρα. Οι ομάδες παίζουν καλύτερα τώρα, δεν μπορούμε να σταθούμε. Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και τις φιλοσοφίες τις προπονητικές».

Για το αν επηρεάζει η γρίπη τον Παναθηναϊκό: «Δεν ξέρω, παίξανε ένα παιχνίδι την Τρίτη που δεν έδειξαν επηρεασμένοι, παίξανε καλά επιθετικά χωρίς να πιεστούν, ξεκούρασαν παίκτες. Είναι ένα χρονικό διάστημα που και αυτοί θα είναι έτοιμοι τακτικά, ψυχολογικά δε χρειάζεται να σας πω πώς μας περιμένουν».

Για το πώς διαχειρίζεσαι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ντέρμπι: «Η νίκη σε αυτά τα ματς πάντα δίνει μία ώθηση, είναι μια σημαντικότερη νίκη για τις ομάδες. Το μετά είναι πώς το διαχειρίζεσαι γιατί αυτά τα ματς έχουν έξτρα πίεση που οδηγεί σε ένα άδειασμα ή κάτι διαφορετικό όταν χάνεις. Εμείς έχουμε παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη με τη Φενέρ, δε θέλουμε να χάσουμε τη σειρά μας και αυτό που χτίζουμε το τελευταίο διάστημα».

Για το ότι αντιμετωπίζεται ως το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης: «Αναμφίβολα, έτσι αντιμετωπίζεται. Το βλέπω και από τα κλιπ που ετοιμάζει και από το ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Όταν ήρθαμε ξανά στον Ολυμπιακό πριν από χρόνια φάνταζε μακρινό όνειρο οι ελληνικές ομάδες να είναι τόσο καλές, ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το είχατε προβλέψει. Θέλω να πω ότι στη ζωή ποτέ μη λες ποτέ, υπάρχουν επενδύσεις, πολλά χρήματα, μεγάλα μπάτζετ και ενδιαφέρον το οποίο είναι καλό, αν αποφύγουμε τα άσχημα».

Για τον Τζόουνς: «Συνεχίζει να μας απασχολεί, αλλά πριν από το παιχνίδι να κάτσω να ασχοληθώ εγώ, προφανώς έχουμε κάποιους που ασχολούνται αλλά δεν είμαι εγώ. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να ενισχυθούμε, μαζί με τους ιδιοκτήτες που θέλουν να βοηθήσουν, στο δεύτερο μισό της χρονιάς που θα παιχτούν οι τίτλοι. Είναι και πάρα πολλές άλλες ομάδες στην αγορά, φάνηκε κιόλας και επειδή υπάρχει η ημερομηνία 5 Ιανουαρίου, κάποιοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά αλλά παίζουμε παιχνίδι αύριο, δε θα ήθελα να αναφερθώ»

