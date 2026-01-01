Ριφιφί στον Κολωνό: «Τρύπωσαν» σε κατάστημα παιχνιδιών και πήραν 500 ευρώ

Ριφιφί με λεία… 500 ευρώ έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, σε κατάστημα παιχνιδιών, στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό.

Οι δράστες πέρασαν από την πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο.

Κατόπιν ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο. Οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές.