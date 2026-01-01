Ο Τασούλας έκοψε τη βασιλόπιτα της Προεδρικής Φρουράς: «Ατενίζουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, μετά την πρωινή δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, μετέβη στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Κώστας Τασούλας στην κοπή της βασιλόπιτας της Προεδρικής Φρουράς. INTIME.

Απευθυνόμενος στους Εύζωνες και τα στελέχη της Φρουράς, τόνισε ότι «ευχαριστώ για την υποδοχή. Σήμερα είναι μία εντελώς ξεχωριστή μέρα, μοναδική μέρα της χρονιάς. Παραμερίζουμε τις έγνοιες μας, τις ανησυχίες μας, τις αμφιβολίες μας, τις απογοητεύσεις μας και έρχεται στο προσκήνιο και στην επιφάνεια η ελπίδα και η αισιοδοξία.

Ευλόγως δε, γιατί αφήνουμε πίσω τη χρονιά που πέρασε, και όσα μας στενοχώρησαν ενδεχομένως, και ατενίζουμε τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σιγουριά. Ιδίως όταν κανείς έχει την ηλικία τη δικιά σας, την ηλικία ενός στρατεύσιμου νέου, αυτή η σιγουριά και η αισιοδοξία πηγάζει και από τη βιολογική σας αλκή.

Εγώ θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για την αποστολή σας, για τη σπουδαία εργασία που κάνετε, την οποία εργασία και αποστολή σας η κοινωνία αγκαλιάζει. Καμαρώνουν για σας όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, το νιώθετε αυτό, είμαι βέβαιος, το αντιλαμβάνεστε τις ώρες που φρουρείτε τον Άγνωστο Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή, αλλά και εδώ μπροστά από το στρατόπεδό μας.

Να είστε λοιπόν καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και να έχετε ένα υγιές και ευτυχισμένο 2026. Να ξέρετε ότι υπηρετείτε σε μια μονάδα, η οποία έχει κάτι το ξεχωριστό, το ιστορικό. Είχε γράψει κάποιος σε μια εφημερίδα πριν από λίγους μήνες πως όταν θέλουμε να περιγράψουμε τον αετό, δεν λέμε “ένα πουλί”, λέμε “ένας αετός” και όταν θέλουμε να περιγράψουμε τον Εύζωνα, δεν λέμε “ένας φαντάρος”, λέμε “ένας Εύζωνας”.

Άρα, κατά κάποιον τρόπο είστε οι αετοί του Στρατεύματος, το οποίο έχει να κάνει με το καμάρι που νιώθει κανείς όταν απευθύνεται ή όταν περιγράφει εσάς.

Καλή χρονιά λοιπόν και ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει».

