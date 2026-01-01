Παρουσία Τασούλα η δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών
«Παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, συμμετείχε στη δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
Τον κύριο Τασούλα υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.
