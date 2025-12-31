Γιορτινές μέρες με αγάπη: Προσφορά γευμάτων σε Γηροκομεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας

Η Προεδρία της Δημοκρατίας βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ηλικιωμένους

Newsbomb

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του νέου έτους, η Προεδρία της Δημοκρατίας προσέφερε γεύματα στα Γηροκομεία:

  • «Αυγουστίνειο» Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης.
  • Ισιδώρειον Γηροκομείον «Η Παναγιά του Κάστρου» Λέρου.
  • Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κόνιτσας «Η Θεοτόκος».
  • «Το σπιτικό της Αγάπης» Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Μοσχάτου.
