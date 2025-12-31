Γιορτινές μέρες με αγάπη: Προσφορά γευμάτων σε Γηροκομεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας
Η Προεδρία της Δημοκρατίας βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ηλικιωμένους
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του νέου έτους, η Προεδρία της Δημοκρατίας προσέφερε γεύματα στα Γηροκομεία:
- «Αυγουστίνειο» Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης.
- Ισιδώρειον Γηροκομείον «Η Παναγιά του Κάστρου» Λέρου.
- Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κόνιτσας «Η Θεοτόκος».
- «Το σπιτικό της Αγάπης» Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Μοσχάτου.
