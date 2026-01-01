Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτεινε χείρα συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ για τους επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους

Πέραν της είδησης ότι παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρωινό καφέ μετά τη Δοξολογία στη Μητρόπολη είχε κι άλλες ειδήσεις να μοιράσει.

Εν μέσω της χαλαρότητας του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Βουλής στο Κολωνάκι, συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Την πρόθεση για τέτοιου είδους συναινέσεις έχει κάνει κυριολεκτικά σημαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Τι είχε πει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα

Υπενθυμίζεται πως και στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός είχε θέσει τη συνεννόηση στις μεγάλες αλλαγές ως κορυφαίο ζητούμενο.

«Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης«, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων...

Διαβάστε επίσης