Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη, όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης!

Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup.

Το δαχτυλίδι είναι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες το 2027.