Σοκάρει η ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε 7 μαχαιριές, δώσαμε μόνο 3»

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες του μαχαιρώματος 14χρονου στον Χολαργό. Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα εξηγεί όχι απλά αμετανόητος πώς έγινε το περιστατικό, αλλά απόλυτα πεπεισμένος πως ό,τι έκανε ήταν σωστό.

Αφού τα βάζει με τα μέσα ενημέρωσης για το πώς κάλυψαν το περιστατικό, ισχυρίζεται ότι όταν ο 14χρονος είδε τον ίδιο και τον φίλο του να τον πλησιάζουν έβγαλε μαχαίρι. Τότε, λέει, έβγαλα κι εγώ μαχαίρι γιατί το ήξερα πως θα γινόταν αυτό. Στη συμπλοκή που ακολούθησε ο 19χρονος και ο 17χρονος, πράγματι μαχαίρωσαν τρεις φορές τον 14χρονο: Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις».

«Ναι, το παραδέχομαι, έχουμε ποινικό μητρώο. Αλλά, το κάναμε γιατί μας απειλήθηκε η ζωή, η οικογένεια και τα αδέλφια μας. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι γιατί το ήξερα ότι είχε μαχαίρι πάνω του. Τις δύο μαχαιριές τις έριξα εγώ, τη μία ο φίλος μου», υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο ένας εκ των δραστών στο βίντεο και επιμένει πως δεν έχει επιτεθεί ποτέ «χωρίς λόγο».

Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb.gr: Είδα το παιδί και μετά από λίγο ήρθε το ΕΚΑΒ

Αυτόπτης μάρτυρας που εργάζεται στο περίπτερο που βρίσκεται στο σημείο της συμπλοκής είπε στο newsbomb: «Είδα το παιδί να μπαίνει μέσα στο καφέ απέναντι. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ τον πήρε, νομίζω μέσα μπήκαν και δύο άτομα, ίσως ήταν οι γονείς του. Ήρθε και περιπολικό. Είδα και δύο κοπέλες. Δεν ακούστηκαν φωνές».

Ο 14χρονος νοσηλεύεται στον νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», εκτός κινδύνου, ωστόσο χρειάστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργείο λόγω των τραυμάτων του.

