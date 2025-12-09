Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται με 7 μαχαιριές ένας 14χρονος ο οποίος έπεσε σε ενέδρα που του έστησαν δύο νεαροί, στον Χολαργό.

Ο ανήλικος μετά το ραντεβού – παγίδα, βρέθηκε μαχαιρωμένος εξαιτίας διαφορών που είχαν οι νεαροί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι ένα ακόμα κρούσμα όπου έχουμε επιθέσεις για διαδικτυακές διαφορές γιατί είχε κάνει ο ένας ένα σχόλιο σε story του άλλου στο Instagram και μία ακόμη φορά που χρησιμοποιούν σαν δόλωμα μία κοπέλα στο Facebook που παρασέρνει στην παγίδα έναν νεαρό», αναφέρει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Μετά την επίθεση μάλιστα, οι δύο δράστες 17 και 19 ετών οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ανέβασαν φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας.

Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού

Όλα συνέβησαν την Κυριακή (07/12) σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού με θύμα ένα 14χρονο αγόρι, που έπεσε θύμα της ενέδρας και δράστες δύο μεγαλύτερα παιδιά.

Οι δράστες κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματος. Ως «δόλωμα» είχε εμφανιστεί μία 20χρονη κοπέλα, με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

Πράγματι εμφανίστηκε μία κοπέλα μαζί με μία φίλη της, ωστόσο, λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν και τα δύο αγόρια. Τότε, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν ενώ μάλιστα τον μαχαίρωσαν 7 φορές, με τα δύο κορίτσια να παραμένουν στο σημείο και να γελούν.

Ο ανήλικος μίλησε στο MEGA για όσα συνέβησαν. «Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλώς με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στημένη». Ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί, πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάρτυρας αναφέρει ότι «ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό».

«Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε», είπε ακόμη.

