Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (25/10), σημειώθηκε επεισόδιο στην Καλλιθέα, όταν άνδρας, ηλικίας 50 ετών, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ήρθε σε σύγκρουση με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε τον άνδρα να προκαλεί ζημιές σε αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο δράστης επιτέθηκε επανειλημμένα με μαχαίρι στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω επίθεση, χρησιμοποίησε όπλο για βολή ακινητοποίησης, τραυματίζοντας τον δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στους δύο τραυματίες, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο δράστης στο Λαϊκό Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.