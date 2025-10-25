Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όταν 50χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν σπεύσει στο σημείο καθώς ο 50χρονος προκαλούσε φθορές σε οχήματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ξαφνικά σε έναν από τους αστυνομικούς, προκαλώντας του τραύματα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας δεύτερος αστυνομικός, που δέχτηκε και αυτός την επίθεση του δράστη., πυροβόλησε τον δράστη στο πόδι. Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο 50χρονος δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

