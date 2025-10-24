Αμπελόκηποι: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς εντοπίστηκε αστυνομικός με τραύμα από πιστόλι
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Ο άνδρας δούλευε βράδυ ωστόσο δεν γύρισε σπίτι του, τον έψαξαν και είχε κρυφτεί σε ένα χώρο στο Μπάντμιντον στους Αμπελόκηπους.
Πρόκειται για έναν άνδρα 55 ετών, πυροβολήθηκε με το όπλο του.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:28 ∙ WHAT THE FACT
Λιθουανία: Ήθελαν να ρίξουν πρόστιμο σε ρομπότ που μιλούσε ρωσικά, αλλά ατύχησαν
20:09 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ