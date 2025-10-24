Αμπελόκηποι: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές

Το ασθενοφόρο που παρέλαβε τη σορό του 55χρονου

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ο άνδρας δούλευε βράδυ ωστόσο δεν γύρισε σπίτι του, τον έψαξαν και είχε κρυφτεί σε ένα χώρο στο Μπάντμιντον στους Αμπελόκηπους.

Νεκρός βρέθηκε ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στα ΜΑΤ, το βράδυ της Παρασκευής 24.10.2025 στους Αμπελόκηπους Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πρόκειται για έναν άνδρα 55 ετών, πυροβολήθηκε με το όπλο του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας.