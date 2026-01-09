Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΗΤΡΑ απο κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
17
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 31 έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΥ ΣΑΡΚΟΥΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΥ ΣΑΡΚΟΥΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
9
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 12:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
9
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΓΑΛΒΑΝΗ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1432
Λειτουργία
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 34 - 36 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ 78 - 84 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 3:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΑΤΕΙΔΗ - ΑΝΤ ΑΙΣΩΠΙΔΗ - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΛΑ - ΜΑΡΑΜΑΡΑ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.
1546
Λειτουργία
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΙΨΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
329
Λειτουργία
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΧΙΟΥ
18
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΛΥΔΙΑΣ, ΕΡΙΦΥΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΙΡΙΔΟΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΔΑΝΑΪΔΩΝ.
1050
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
17
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΧΙΟΥ
18
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
9/1/2026 8:00:00 πμ
9/1/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΠΡΟΦΑΡΤΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.
1032
Λειτουργία
9/1/2026 10:00:00 πμ
9/1/2026 2:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΟΥΡΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ.
10
Κατασκευές
9/1/2026 11:00:00 πμ
9/1/2026 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
10
Κατασκευές
9/1/2026 12:00:00 μμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ.
11
Κατασκευές
9/1/2026 1:00:00 μμ
9/1/2026 4:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
11
Κατασκευές
9/1/2026 2:00:00 μμ
9/1/2026 5:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΡΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΞΑ, ΜΟΥΣΩΝ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ.
12
Κατασκευές
