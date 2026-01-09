Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΗΤΡΑ απο κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

17

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 31 έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΥ ΣΑΡΚΟΥΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΥ ΣΑΡΚΟΥΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

9

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 12:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

9

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΓΑΛΒΑΝΗ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1432

Λειτουργία

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 34 - 36 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ 78 - 84 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 3:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΑΤΕΙΔΗ - ΑΝΤ ΑΙΣΩΠΙΔΗ - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΛΑ - ΜΑΡΑΜΑΡΑ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.

1546

Λειτουργία

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΙΨΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

329

Λειτουργία

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΧΙΟΥ

18

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΛΥΔΙΑΣ, ΕΡΙΦΥΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΙΡΙΔΟΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΔΑΝΑΪΔΩΝ.

1050

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

17

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΧΙΟΥ

18

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Κατασκευές

9/1/2026 8:00:00 πμ

9/1/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΠΡΟΦΑΡΤΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.

1032

Λειτουργία

9/1/2026 10:00:00 πμ

9/1/2026 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΟΥΡΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ.

10

Κατασκευές

9/1/2026 11:00:00 πμ

9/1/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

10

Κατασκευές

9/1/2026 12:00:00 μμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ.

11

Κατασκευές

9/1/2026 1:00:00 μμ

9/1/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

11

Κατασκευές

9/1/2026 2:00:00 μμ

9/1/2026 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΡΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΞΑ, ΜΟΥΣΩΝ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ.

12

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αναλυτής: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη -Το Ιράν είναι σαν τη Σικελία του 19ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας»

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Από την θάλασσα στην ξηρά - Τραμπ: Θα επιτεθούμε στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025 - Υπέρβαση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ 

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για κίνηση Καρυστιανού: «Βρίσκεται στο φάσμα του λαϊκισμού - Δεν μας απασχολεί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tα απόνερα της διαγραφής Φαραντούρη: Οι μελλοντικές κινήσεις, η επανεμφάνιση Γιώργου Τσίπρα και η επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διάλυση του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ – Η ανησυχία των Ευρωπαίων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν οι βροχές, επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πλησιάζει ψυχρή εισβολή και χιονιάς

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ