Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Newsbomb

Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν στην Πόλη, αλλά στο τέλος ηττήθηκαν από την ανώτερη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο τους αγώνα στην τρέχουσα «διαβολοβδομάδα».

Στον δεύτερο αγώνα του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν στο ΣΕΦ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, η οποία θα τους διατηρήσει σε απόσταση… αναπνοής από την πρώτη εξάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι στη διάθεση του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσίασε από την αναμέτρηση με τη Φενέρ. Από εκεί και πέρα, οι Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ προπονήθηκαν κανονικά, με τη συμμετοχή τους να κρίνεται την τελευταία στιγμή, ενώ αμφίβολος είναι ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η Μπαγερν Μονάχου, από την άλλη, θα παραταχθεί δίχως τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα.

Το Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (09/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Φενερμπαχτσέ 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός 13-8
  8. Ολυμπιακός 11-8
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Ντουμπάι 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-13
  17. Μπασκόνια 6-14
  18. Αναντολού Εφές 6-14
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτιζάν 6-14

*Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (09/01)

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αναλυτής: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη -Το Ιράν είναι σαν τη Σικελία του 19ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας»

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Από την θάλασσα στην ξηρά - Τραμπ: Θα επιτεθούμε στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025 - Υπέρβαση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ 

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για κίνηση Καρυστιανού: «Βρίσκεται στο φάσμα του λαϊκισμού - Δεν μας απασχολεί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tα απόνερα της διαγραφής Φαραντούρη: Οι μελλοντικές κινήσεις, η επανεμφάνιση Γιώργου Τσίπρα και η επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διάλυση του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ – Η ανησυχία των Ευρωπαίων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν οι βροχές, επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πλησιάζει ψυχρή εισβολή και χιονιάς

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ