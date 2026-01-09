Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν στην Πόλη, αλλά στο τέλος ηττήθηκαν από την ανώτερη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο τους αγώνα στην τρέχουσα «διαβολοβδομάδα».

Στον δεύτερο αγώνα του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν στο ΣΕΦ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, η οποία θα τους διατηρήσει σε απόσταση… αναπνοής από την πρώτη εξάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι στη διάθεση του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσίασε από την αναμέτρηση με τη Φενέρ. Από εκεί και πέρα, οι Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ προπονήθηκαν κανονικά, με τη συμμετοχή τους να κρίνεται την τελευταία στιγμή, ενώ αμφίβολος είναι ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η Μπαγερν Μονάχου, από την άλλη, θα παραταχθεί δίχως τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα.

Το Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (09/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Φενερμπαχτσέ 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 Ολυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Ντουμπάι 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτιζάν 6-14

*Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (09/01)

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5

Νovasports5 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4

Νovasports4 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6

Νovasports6 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start

Novasports Start 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

