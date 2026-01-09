HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

Ένας άνδρας από το Λονγκ Άιλαντ είχε στήσει ενέδρα στην εν διαστάσει σύζυγό του και τη σκότωσε μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν κάποτε μαζί με ένα θανατηφόρο μείγμα κυανίου που «έκαψε τους πνεύμονές της», δήλωσαν χθες οι εισαγγελείς της κομητείας Νασάου .

Ο 53χρονος Ασίφ Κουρέσι εισέβαλε στο σπίτι, αφότου η Αλίνα Ασίφ έφυγε για να αφήσει τα παιδιά τους στο σχολείο στις 17 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια βγήκε από το κρησφύγετό του και όταν επέστρεψε την έπνιξε βάζοντας στο στόμα της ένα πανί εμποτισμένο με κυάνιο και θειικό άλας , ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Αυτή είναι μια από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου, στα 36 χρόνια της καριέρας μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας του Νασάου, Αν Ντόνελι. «Αυτός ο άνδρας, αυτός ο κατηγορούμενος, μπήκε κρυφά στο σπίτι όπου ζούσε κάποτε με τη πρώην σύζυγό του, από την οποία είχε χωρίσει.

«Την περίμενε, περίμενε μέχρι να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να γυρίσει και την δηλητηρίασε με κυάνιο, που είναι ένας απαίσιος και φρικτός τρόπος για να πεθάνει κανείς», είπε η Ντόνελι. «Ουσιαστικά, έκαψε τους πνεύμονές της, ξέρεις, πήρε μια ανάσα και το κυάνιο απλώς σου καίει τους πνεύμονες».

Το θύμα, ήταν μία άνεργη μηχανικός λογισμικού, και τα παιδιά της ανακάλυψαν με φρικτό τρόπο το άψυχο σώμα της. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η μέρα ξεκίνησε αρκετά ήρεμα, με την 18χρονη κόρη του ζευγαριού να φεύγει από το σπίτι της οδού Larch για το πανεπιστήμιο γύρω στις 7 το πρωί εκείνης της ημέρας. Γύρω στις 7:53 π.μ., η 46χρονη μητέρα έφυγε από το σπίτι για να αφήσει τον 14χρονο γιο της στο σχολείο, παίρνοντας μαζί της και την 7χρονη κόρη τους. Ο Κουρέσι φορώντας ένα μπουφάν με κουκούλα και κουβαλώντας μια τσάντα, άδραξε την ευκαιρία να εισβάλει στο σπίτι και να την περιμένει να επιστρέψει.

Επέστρεψε γύρω στις 8 το πρωί με το μικρότερο παιδί, αγνοώντας ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν στο σπίτι. Περίπου 50 λεπτά αργότερα, έφυγε ξανά με το μικρότερο κορίτσι, αυτή τη φορά για να τη συνοδεύσει μέχρι το σχολείο. Η μητέρα επέστρεψε σπίτι γύρω στις 9 το πρωί και δεν την ξαναείδε κανείς ζωντανή, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η μεγαλύτερη κόρη έλαβε ένα τηλεφώνημα εκείνο το απόγευμα που την ενημέρωνε ότι η μητέρα τους δεν εμφανίστηκε ποτέ να πάρει τη μικρή της αδερφή από το σχολείο, με αποτέλεσμα να εισβάλλουν αστυνομικοί στο σπίτι της οικογένειας, όπου η Ασίφ βρέθηκε ξαπλωμένη μπρούμυτα στο κρεβάτι της με εγκαύματα στο πρόσωπο

Η αστυνομία έδεσε τον κατηγορούμενο με την υπόθεση χάρη σε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και τον συνέλαβε στις 23 Οκτωβρίου.Χθες (8/1) κατηγορήθηκε για φόνο και διάρρηξη και διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση εν αναμονή της επανεμφάνισής του στο δικαστήριο στις 18 Φεβρουαρίου.