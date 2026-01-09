Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
9/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΡΟΥΦ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ορφέως και Δεκελέων
9/1/2026
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Γρ. Κουσίδη και Ελ. Βενιζέλου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
23:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος