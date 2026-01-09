Οι Κινέζοι ετοιμάζονται να μπουν στις ΗΠΑ με δικές τους μονάδες παραγωγής

Η είσοδος κινεζικών εταιρειών αυτοκινήτου στην αμερικανική αγορά είναι πλέον θέμα χρόνου, με σχέδια για εργοστάσια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα 2 έως 3 χρόνια.


Του Γιάννη Σκουφή

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται αποφασισμένη να εισέλθει δυναμικά στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο με εξαγωγές αλλά και με τοπική παραγωγή.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της TDS (Transportation Data Services), τουλάχιστον ένας μεγάλος κινεζικός όμιλος σχεδιάζει να κατασκευάσει εργοστάσιο στις ΗΠΑ μέχρι το 2028, με τα πρώτα βήματα να γίνονται ήδη από φέτος.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει σημάνει συναγερμό στους κύκλους των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, που βλέπουν τον ανταγωνισμό να πλησιάζει απειλητικά, και μάλιστα σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού της αγοράς λόγω της ηλεκτροκίνησης.

Μέχρι σήμερα, οι σχετικοί δασμοί έχουν αποτελέσει ανάχωμα στην απευθείας εισαγωγή κινεζικών μοντέλων, ωστόσο η εγχώρια παραγωγή θα παρακάμψει αυτό το εμπόδιο.

Η BYD και η Chery είναι ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την κατασκευή εργοστασίων στις ΗΠΑ ή στο Μεξικό, από όπου τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εισάγονται δίχως δασμούς.

Παράλληλα, οι Κινέζοι ποντάρουν στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα, κάτι που οι αμερικανικές εταιρείες αδυνατούν ακόμη να προσφέρουν σε μαζικό επίπεδο.

Εάν τα σχέδια προχωρήσουν, η αμερικανική αγορά αυτοκινήτου αναμένεται να αλλάξει δραστικά, με νέους παίκτες να διεκδικούν μερίδιο από τα παραδοσιακά brands, προσφέροντας φθηνότερα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα.



