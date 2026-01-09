Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

Τα βλέμματα των Eurofans είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, στραμμένα στη μουσική διοργάνωση του Μαΐου στη Βιέννη. Οι χώρες, που θα συμμετάσχουν στη Eurovision, έχουν κλειδώσει και αναμένουμε την ανακοίνωση των καλλιτεχνών που θα τις εκπροσωπήσουν.

Ωστόσο, για τις στοιχηματικές εταιρείες έχει ανάψει το πράσινο φως και ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Στην κορυφή βρίσκεται το Ισραήλ, η χώρα που -ειδικά φέτος- άναψε φωτιές και έφερε ντόμινο αποχωρήσεων. Η αναζήτηση εκπροσώπου συνεχίζεται και περίπου στις 20 Ιανουαρίου θα ξέρουμε το αποτέλεσμα.

Στα στοιχήματα ακολουθεί η αγαπημένη της Eurovision Σουηδία και η Ουκρανία. Φινλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Νορβηγία, Βέλγιο και Γαλλία, συμπληρώνουν τη δεκάδα ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για τη χώρα μας, ειδικά μετά την περσινή συμμετοχή της Κλαυδίας που ξεχώρισε με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία. Φέτος, στους δύο ημιτελικούς που θα δούμε τον Φλεβάρη στην ΕΡΤ1, θα απολαύσουμε τους 28 φιναλίστ που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Κάποιοι από αυτούς έχουν ξεχωρίσει και θεωρούνται φαβορί.

Σύμφωνα με τις εγχώριες αποδόσεις, στην πρώτη θέση φιγουράρει ο Good Job Nicky. Ο Νικόλας Βαρθακούρης, έχοντας πατέρα τον μοναδικό Γιάννη Πάριο, γεννήθηκε με τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια και αμέσως εντυπωσίασε σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον μοναδικό στο είδος του. Έχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ δοκιμάζει φέτος τις δυνάμεις του στη μουσική διοργάνωση με το κομμάτι «Dark Side of the Moon».

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η καλλονή Evangelia με το «Parea», που ήταν και πέρυσι στον εγχώριο τελικό. Η πολυπλατινένια Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια είναι γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η νεαρή βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία, ανήκοντας στη Golden Records και τη Minos EMI/Universal. Μάλιστα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux, σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, με το τραγούδι «Χάνομαι». Η τραγουδίστρια θεωρείται pop φαινόμενο. Τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square. Η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές performers.

Φυσικά, για την ελληνική εκπροσώπηση ρόλο θα παίξουν και οι κριτικές επιτροπές αφού θα συναποφασίσουν με τον κόσμο ποιος θα ταξιδέψει στη Βιέννη!

