Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

Το 2026 μπήκε δυναμικά για τη μουσική διοργάνωση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση
eurovisionworld
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βλέμματα των Eurofans είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, στραμμένα στη μουσική διοργάνωση του Μαΐου στη Βιέννη. Οι χώρες, που θα συμμετάσχουν στη Eurovision, έχουν κλειδώσει και αναμένουμε την ανακοίνωση των καλλιτεχνών που θα τις εκπροσωπήσουν.

Ωστόσο, για τις στοιχηματικές εταιρείες έχει ανάψει το πράσινο φως και ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Στην κορυφή βρίσκεται το Ισραήλ, η χώρα που -ειδικά φέτος- άναψε φωτιές και έφερε ντόμινο αποχωρήσεων. Η αναζήτηση εκπροσώπου συνεχίζεται και περίπου στις 20 Ιανουαρίου θα ξέρουμε το αποτέλεσμα.

Στα στοιχήματα ακολουθεί η αγαπημένη της Eurovision Σουηδία και η Ουκρανία. Φινλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Νορβηγία, Βέλγιο και Γαλλία, συμπληρώνουν τη δεκάδα ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για τη χώρα μας, ειδικά μετά την περσινή συμμετοχή της Κλαυδίας που ξεχώρισε με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία. Φέτος, στους δύο ημιτελικούς που θα δούμε τον Φλεβάρη στην ΕΡΤ1, θα απολαύσουμε τους 28 φιναλίστ που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Κάποιοι από αυτούς έχουν ξεχωρίσει και θεωρούνται φαβορί.

Σύμφωνα με τις εγχώριες αποδόσεις, στην πρώτη θέση φιγουράρει ο Good Job Nicky. Ο Νικόλας Βαρθακούρης, έχοντας πατέρα τον μοναδικό Γιάννη Πάριο, γεννήθηκε με τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια και αμέσως εντυπωσίασε σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον μοναδικό στο είδος του. Έχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ δοκιμάζει φέτος τις δυνάμεις του στη μουσική διοργάνωση με το κομμάτι «Dark Side of the Moon».

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η καλλονή Evangelia με το «Parea», που ήταν και πέρυσι στον εγχώριο τελικό. Η πολυπλατινένια Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια είναι γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η νεαρή βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία, ανήκοντας στη Golden Records και τη Minos EMI/Universal. Μάλιστα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux, σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, με το τραγούδι «Χάνομαι». Η τραγουδίστρια θεωρείται pop φαινόμενο. Τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square. Η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές performers.

Φυσικά, για την ελληνική εκπροσώπηση ρόλο θα παίξουν και οι κριτικές επιτροπές αφού θα συναποφασίσουν με τον κόσμο ποιος θα ταξιδέψει στη Βιέννη!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αναλυτής: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη -Το Ιράν είναι σαν τη Σικελία του 19ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας»

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Από την θάλασσα στην ξηρά - Τραμπ: Θα επιτεθούμε στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025 - Υπέρβαση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ 

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για κίνηση Καρυστιανού: «Βρίσκεται στο φάσμα του λαϊκισμού - Δεν μας απασχολεί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tα απόνερα της διαγραφής Φαραντούρη: Οι μελλοντικές κινήσεις, η επανεμφάνιση Γιώργου Τσίπρα και η επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διάλυση του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ – Η ανησυχία των Ευρωπαίων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν οι βροχές, επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πλησιάζει ψυχρή εισβολή και χιονιάς

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ