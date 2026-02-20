Ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε με ένα TikTok τον παρουσιαστή του Αθηναϊκού Καρναβαλιού

Snapshot Το Αθηναϊκό Καρναβάλι 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Φεβρουαρίου με μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και γιορτή στην Πλατεία Κοτζιά και εκδηλώσεις στον Λόφο του Φιλοπάππου. Snapshot powered by AI

Η Αθήνα φορά τα αποκριάτικά της και ετοιμάζεται για ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και κέφι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης και στον Λόφο του Φιλοπάππου.

Το Αθηναϊκό Καρναβάλι 2026 κορυφώνεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με μια εντυπωσιακή παρέλαση και αποκριάτικο πάρτι, ενώ την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου τα παραδοσιακά Κούλουμα θα γιορταστούν με φόντο την ανοιξιάτικη Αθήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή του ηθοποιού Δημήτρης Μακαλιάς, ο θα παρουσιάσει τη μεγάλη γιορτή στην πλατεία Κοτζιά, δίνοντας τον δικό του αποκριάτικο τόνο στη βραδιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε μήνυμά του στο TikTok μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά τονίζει: «Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Κοτζιά την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00».

Το πρόγραμμα της αποκριάτικης παρέλασης

Την Κυριακή της Αποκριάς, από τις 16:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός 92.3 Λάμψη, με την Καίτη Φαρμάκη, μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος. Στις 17:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης, η οποία θα κατηφορίσει την οδό Ερμού και από την Αιόλου θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά. Στην πομπή ρυθμό θα δίνουν η ομάδα κρουστών Bloco Swingueira και τα Global Daoulia.

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό του 2025



Χαρακτηριστικοί ξυλοπόδαροι θα συνοδεύουν, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελληνική Ομάδα Cheerleaders από τη Χοροκίνηση Ναυπλίου, θα εντυπωσιάσει με τις δυναμικές της φιγούρες. Τον χορό θα σύρουν το Διεθνές Συμβούλιο Χορού – Τμήμα Αθηνών CID UNESCO και ο Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «Μόλυβος». Τη συμπεριληπτικότητα της γιορτής θα τονίσει η ομάδα της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.



Παράλληλα, από τις 17:00, το πάρτι θα έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά, με τον Νίκο Ζώη από το 95.2 Athens DeeJay σε ένα live αποκριάτικο DJ set. Η παρέλαση αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Κοτζιά κατά τις 18:00, όπου και θα κορυφωθεί η γιορτή με μουσική, χορό και ένα εντυπωσιακό bubble show με αμέτρητες σαπουνόφουσκες.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς. Τη μεγάλη αποκριάτικη πομπή διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα της Καθαράς Δευτέρας στου Φιλοπάππου

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Όπως αναφέρει ο δήμος, θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

