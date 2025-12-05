Eurovision: Ιστορικές αποχωρήσεις λόγω συμμετοχής του Ισραήλ - Η μεγαλύτερη κρίση στον διαγωνισμό

Τι απαντά το Ισραήλ - Στον αέρα τα οικονομικά του μουσικά διαγωνισμού

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Eurovision: Ιστορικές αποχωρήσεις λόγω συμμετοχής του Ισραήλ - Η μεγαλύτερη κρίση στον διαγωνισμό
Eurovisionworld.com
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η λαμπερή γιορτή της μουσικής, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, μετατράπηκε σε σκηνή έντονης πολιτικής διχόνοιας, καθώς οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό του 2026. Η κίνηση αυτή έρχεται ως αντίδραση στην απόφαση των διοργανωτών να επιτρέψουν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Οι αποχωρήσεις καταγράφηκαν μετά τη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) — του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση — όπου συζητήθηκαν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Eurovision

Στη συνάντηση, τα μέλη της EBU αποφάσισαν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες ψηφοφορίας ως απάντηση σε ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ψήφων υπέρ των Ισραηλινών διαγωνιζομένων. Ωστόσο, δεν λήφθηκε καμία ενέργεια για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον διαγωνισμό.

Το δημοφιλές μουσικό σόου, που προσελκύει πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές ετησίως, έχει επηρεαστεί έντονα από τον πόλεμο στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, προκαλώντας διαδηλώσεις έξω από τους χώρους διεξαγωγής και αναγκάζοντας τους διοργανωτές να επιβάλουν περιορισμούς σε πολιτικά συνθήματα και σημαίες.

«Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Πρόκειται σίγουρα για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο οργανισμός», δήλωσε ο ειδικός της Eurovision, Dean Vuletic. «Του χρόνου, θα δούμε το μεγαλύτερο πολιτικό μποϊκοτάζ που έχει γίνει ποτέ στη Eurovision».

Απειλείται η 70ή επέτειος στη Βιέννη

Οι διαμαρτυρίες αναμένεται να επισκιάσουν την 70ή επέτειο του διαγωνισμού, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο. Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RUV ανακοίνωσε ότι η διοίκησή του θα συνεδριάσει την επόμενη Τετάρτη για να αποφασίσει τη συμμετοχή της χώρας, ενώ το διοικητικό του συμβούλιο είχε ήδη συστήσει την απαγόρευση συμμετοχής του Ισραήλ.

Η EBU επιβεβαίωσε την αποχώρηση των RTVE (Ισπανία), AVROTROS (Ολλανδία), RTÉ (Ιρλανδία) και RTVSLO (Σλοβενία). Η τελική λίστα των συμμετεχουσών χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η «άμυνα» του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Isaac Herzog εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ευχόμενος ο διαγωνισμός να παραμείνει «υπέρμαχος του πολιτισμού, της μουσικής και της φιλίας μεταξύ των εθνών».

Ωστόσο, οι αποχωρήσαντες φορείς έδωσαν σαφείς εξηγήσεις:

  • AVROTROS (Ολλανδία): Η συμμετοχή του Ισραήλ "δεν είναι πλέον συμβατή με την ευθύνη που φέρουμε ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας".

  • RTVE (Ισπανία): Η κατάσταση στη Γάζα και "η χρήση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερη πολιτιστική εκδήλωση".

  • RTÉ (Ιρλανδία): Η Ιρλανδίας "θα μείνει εκτός δεδομένης της φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα" και της ανθρωπιστικής κρίσης.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Αυστρία (διοργανώτρια), η Γερμανία, η Ελβετία και το Λουξεμβούργο στηρίζουν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN, Golan Yochpaz, διερωτήθηκε αν τα μέλη της EBU είναι «πρόθυμα να συμμετάσχουν σε ένα βήμα που βλάπτει την ελευθερία της δημιουργίας και την ελευθερία της έκφρασης».

Πρόκληση εν μέσω οικονομικής πίεσης

Το μποϊκοτάζ από μεγάλες αγορές, όπως η Ισπανία (μέλος των "Big Five") και η Ιρλανδία (κάτοχος του ρεκόρ επτά νικών), απειλεί να επηρεάσει την τηλεθέαση και τα έσοδα του διαγωνισμού, σε μια περίοδο που πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δέχονται οικονομικές πιέσεις.

Ο Vuletic έκλεισε τονίζοντας: «Η διοργάνωση του επόμενου έτους σίγουρα θα είναι μια από τις πιο πολιτικοποιημένες όλων των εποχών... Θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο πάρτι, αλλά θα είναι και πάλι "βουτηγμένη" σε πολιτική διαμάχη».

*Με πληροφορίες από Associated Press

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη που σκοτώθηκε πέφτοντας από γέφυρα

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: «Παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό - Το νέο υπουργικό συμβούλιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Συστάσεις για μάσκες εξαιτίας της γρίπης στη Βρετανία: Φόβος για τον «χειρότερο χειμώνα στα χρονικά» για το σύστημα υγείας

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Η ενέργεια των Χριστουγέννων ξεκινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Υπέρ της διπλωματικής προσέγγισης με το Ισραήλ τάχθηκε η Χεζμπολάχ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο - Βίντεο

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακό βίντεο από τη χιονόπτωση σε δάσος της Μηλιάς Μετσόβου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, έφερε πληρωμή εξόδων ταξιδιού από τον Ολυμπιακό

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στην Ανατολική Μάνη - Σπίτια και οχήματα βυθισμένα στη λάσπη

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Βρετανία: Γιατρός επιτέθηκε σεξουαλικά κατά δεκάδων ασθενών του, μεταξύ των οποίων και παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτα τον!» - Βίντεο από άγρια επίθεση τρακτέρ κατά ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

«Έλλειψη» εορταστικού πνεύματος στο Μπακού: Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

16:08WHAT THE FACT

Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα έθνη της Ευρώπης απειλούνται με πολιτισμική εξαφάνιση - Σε 20 χρόνια θα είναι μη αναγνωρίσιμα»: To «δόγμα» Τραμπ για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

14:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ