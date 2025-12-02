Στα «χαρακώματα» για την Eurovision - Όσα ξέρουμε για την πολυσυζητημένη διοργάνωση

Η Eurovision 2026 θα ανάψει φωτιές στους κόλπους της EBU…

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά οι Eurofans ασχολούνται θερμά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Eurovision. Ο Δεκέμβριος έκανε την εμφάνισή του, τα περιθώρια για την EBU στενεύουν και σύντομα θα πρέπει να ληφθεί ξεκάθαρα μία απόφαση για το αν θα συμμετάσχει το Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση.

Βέβαια, η πρόσφατη εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου της αυστριακής δημόσιας τηλεόρασης (ORF), Roland Weissmann, στην Ιερουσαλήμ, αλλά και οι συναντήσεις του με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Isaac Herzog, και τον CEO του ΚΑΝ, της ισραηλινής δημόσιας τηλεόρασης, Golan Yochpaz, φαίνεται να βάζουν τέλος στα σενάρια περί αποκλεισμού της χώρας. «Το Ισραήλ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Eurovision, που το 2026 θα γιορτάσει 70 χρόνια ζωής», ανέφεραν πηγές κοντά στην ORF. Ο επικεφαλής του ΚΑΝ, Golan Yochpaz, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό ή θεσμικό έρεισμα που να δικαιολογεί αποκλεισμό της χώρας: «Το Ισραήλ τηρεί πάντα τους κανονισμούς της EBU και αυτό θα συνεχίσει να πράττει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη γενική συνέλευση της ευρωπαϊκής ραδιοτηλεοπτικής ένωσης, που θα γίνει στις 4-5 Δεκεμβρίου, αν δεν εκφράσει τουλάχιστον το ήμισυ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων την αντίθεσή του ως προς τη συμμετοχή του Ισραήλ, τότε δεν θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία και η EBU θα θεωρήσει το ζήτημα λήξαν.

Την ίδια ώρα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας φαίνεται ότι θα αποσύρει τη χώρα από τη συμμετοχή και τη μετάδοση της διοργάνωσης. Το προσχέδιο του Σχεδίου Παραγωγής αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας, δείχνοντας πως ο RTVSLO δεν σχεδιάζει συμμετοχή ούτε τηλεοπτική κάλυψη. Πέρα από τη γνωστή θέση της RTVSLO -ότι δεν θα συμμετάσχει εφόσον το Ισραήλ παραμένει στη λίστα των διαγωνιζόμενων χωρών- στο προσχέδιο του προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι για το 2026 προτεραιότητα θα δοθεί στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η Ισπανία. Ο πρόεδρος της RTVE [ραδιοτηλεοπτικός φορέας Ισπανίας], Χοσέ Πάμπλο Λόπες, εμφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης, παρουσιάζοντας τη στάση της RTVE σχετικά με τη Eurovision 2026. «Η θέση της RTVE παραμένει αμετάβλητη: Διατηρούμε την ίδια στάση εδώ και μήνες, ότι η παρουσία του Ισραήλ είναι αδιανόητη… Μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαγωνισμός», ανέφερε. «Το Ισραήλ έχει παραβιάσει τους κανόνες και δεν έχει τιμωρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε προβεί σε αυτήν την πρακτική, θα είχε τιμωρηθεί», πρόσθεσε. Για τις αλλαγές στους κανόνες, που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ο Λόπες ήταν σαφής: «Τα μέτρα δεν είναι αρκετά και δεν εγγυώνται ότι μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεν μπορεί να επαναλάβει τέτοια φαινόμενα».

Απομένει, επίσης, να δούμε αν το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία.

Ο Καναδάς στην Eurovision;

Κι ενώ οι αποχωρήσεις καλά κρατούν, μπορεί να υπάρξουν ενδιαφέρουσες προσθήκες. Ο Καναδάς φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Eurovision. Στον προϋπολογισμό της χώρας υπήρχε η αναφορά ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio-Canada προκειμένου να διερευνήσει τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision.

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne επιβεβαίωσε ότι η ιδέα προήλθε «από εκείνους που ήδη συμμετέχουν», χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, CBC/Radio-Canada, είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει το 2015. Ο Υπουργός φάνηκε να υποδέχεται θετικά την προοπτική, επισημαίνοντας: «Πρόκειται για ένα πεδίο όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει». «Είναι θέμα προστασίας της ταυτότητάς μας – φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου την ευκαιρία να ξεχωρίσουν διεθνώς. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές

Σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU, μειώνεται ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) από 20 σε 10. Ακόμη, επιστρέφουν οι επιτροπές στους ημιτελικούς. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προώθηση της ισορροπίας και μουσικής ποικιλίας στα τραγούδια που προκρίνονται στον τελικό, διασφαλίζοντας ότι έργα υψηλής ποιότητας και ευρύτερου καλλιτεχνικού κύρους αναγνωρίζονται παράλληλα με τα πιο δημοφιλή.

Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των πιθανών επαγγελμάτων των κριτών θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη μουσική, μουσικοκριτικοί, καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας.

Τέλος, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον συνεργάτη ψηφοφορίας Once για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του διαγωνισμού, που εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες ενέργειες ψηφοφορίας.

