Eurovision: Μυστήριο γύρω από την αποχώρηση της Σλοβενίας

Ο Μάιος του 2026 αναμένεται θερμός για όσους ασχολούνται με την Eurovision, καθώς οι απουσίες θα είναι αρκετές όπως φαίνεται. Τα τελευταία 24ώρα, φημολογείται ότι η Σλοβενία είναι η πρώτη χώρα που θα δηλώσει ότι αποσύρεται.

Αν και από την EBU δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, όλα δείχνουν ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας αποσύρει τη χώρα από τη συμμετοχή και τη μετάδοση της διοργάνωσης. Το προσχέδιο του Σχεδίου Παραγωγής αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας, δείχνοντας πως ο RTVSLO δεν σχεδιάζει συμμετοχή ούτε τηλεοπτική κάλυψη.

Πέρα από τη γνωστή θέση της RTVSLO -ότι δεν θα συμμετάσχει εφόσον το Ισραήλ παραμένει στη λίστα των διαγωνιζόμενων χωρών- στο προσχέδιο του προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι για το 2026 προτεραιότητα θα δοθεί στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Κρίσιμα, όμως, είναι τα επόμενα 24ώρα και για την Ισπανία. Συγκεκριμένα, η κοινή επιτροπή του Κογκρέσου και της Γερουσίας -που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ισπανικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα- θα κληθεί να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Το ζήτημα της συμμετοχής στη Eurovision 2026 έχει προστεθεί επίσημα στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχουν εξελίξεις.

Η Ισπανία, εδώ και πολλούς μήνες, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα μποϊκοτάρει τον φετινό διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ σε αυτόν.

