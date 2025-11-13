Eurovision 2026: Νέα ανατροπή για τη φετινή διοργάνωση

Το 2026 ακόμη δεν έχει κάνει την εμφάνισή του, ωστόσο η διοργάνωση της Eurovision ήδη συζητιέται. Από τη μία η συμμετοχή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις, από την άλλη οι χώρες που επιστρέφουν στον διαγωνισμό.

Στο εν λόγω πλαίσιο έρχεται να προστεθεί μία ακόμη εξέλιξη, που προκαλεί ενδιαφέρον. Ο Καναδάς φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Eurovision. Στον προϋπολογισμό της χώρας υπήρχε η αναφορά ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio- Canada προκειμένου να διερευνήσει τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision.

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne επιβεβαίωσε ότι η ιδέα προήλθε «από εκείνους που ήδη συμμετέχουν», χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, CBC/Radio-Canada, είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει το 2015. Ο Υπουργός φάνηκε να υποδέχεται θετικά την προοπτική, επισημαίνοντας: «Πρόκειται για ένα πεδίο όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει».

«Είναι θέμα προστασίας της ταυτότητάς μας – φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου την ευκαιρία να ξεχωρίσουν διεθνώς. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. «Η συζήτηση με το CBC/Radio-Canada μόλις ξεκινά και ανυπομονούμε να τη συνεχίσουμε», ανέφερε σε δήλωσή του. «Πάντα μας χαροποιεί όταν νέοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό σόου του πλανήτη», τόνισε.

Η ιδέα, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Ο Καναδάς έχει εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής και στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022. Τότε το CBC είχε απορρίψει την πρόταση χαρακτηρίζοντάς την «οικονομικά ασύμφορη».

