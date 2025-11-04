Eurovision 2026: Οι χώρες που επιστρέφουν και η ΕΡΤ σε τροχιά αναζήτησης εκπροσώπου

Σε ρυθμούς Eurovision αρχίζουν να κινούνται όλες οι χώρες, που θα λάβουν μέρος στην 70ή έκδοση του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Πριν από λίγες ώρες, η ΕΡΤ με ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι υπήρξαν 264 υποβολές προτάσεων για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας. Η ανάδειξη θα γίνει μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό. Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών. Ονόματα όπως εκείνο της Marseaux, της Πέννυς Μπαλτατζή, του Good job Nicky και της Evangelia έχουν ακουστεί, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Παράλληλα, τη στιγμή που αναμένεται η απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, αρκετές χώρες δηλώνουν ότι επιστρέφουν. Χαρακτηριστικά, μετά από τριετή απουσία από τη Eurovision, η Βουλγαρία και ο κρατικός φορέας BNT ετοιμάζονται για την Αυστρία. Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Instagram επιβεβαίωσε την είδηση με τη λεζάντα «Welcome Back». Την ανακοίνωση συνόδευε ένα βίντεο με iconic συμμετοχές της χώρας, όπως την Poli Genova (2016), τη Viktoria (2020 & 2021) και τον Kristian Kostov 2017).

https://www.instagram.com/reel/DQeVuRfAiiU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ηχηρό come back ετοιμάζεται να κάνει και η Μολδαβία. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει εθνικό τελικό για την επιλογή της συμμετοχής στη Eurovision 2026, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει κριτική επιτροπή 20 μελών, εκ των οποίων 5 θα είναι διεθνείς κριτές.

https://www.instagram.com/reel/DQljq7oAt8_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη φετινή Eurovision θα δούμε ξανά και τη Ρουμανία. Από το 2024 η χώρα ήταν απούσα, λόγω της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού και την ανάγκη για ποιοτική εκπροσώπηση της χώρας στον θεσμό. Το 2026, όμως, θα επιστρέψει με τους Eurofans να φαίνεται ότι θα έχουν περισσότερες επιλογές από κάθε άλλη φορά.

