Eurovision 2026: Καλλιτέχνες-έκπληξη ήδη ετοιμάζουν τραγούδι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Πριν από κάποιες εβδομάδες, η ΕΡΤ με ανακοίνωση γνωστοποιούσε ότι η ανάδειξη του φετινού εκπροσώπου για τη Eurovision θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι για την επιλογή του τραγουδιού -που θα ταξιδέψει στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 κομμάτια σε δύο ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον εθνικό τελικό, αποκλειστικά με τη ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τη ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Εδώ και λίγες ημέρες, έχει ξεκινήσει έντονη φημολογία για το ονόματα που ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδια. Ο Άρης Καβατζίκης παρουσίασε, μέσα από το «Buongiorno» του MEGA, ορισμένες προτάσεις καλλιτεχνών από τις δισκογραφικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Minos Emi

Marseaux Good Job Nicky Joanne Ακύλας Mikay Claydee

Panik

Τάνια Μπρεάζου Zaf Charis Savva Rosanna Mailan

Sony

Αλεξάνδρα Σιετή

Ενδιαφέρον φαίνεται πως έχει εκδηλώσει κι η Πέννυ Μπαλτατζή, ενώ αναμένεται κι άλλοι καλλιτέχνες να δηλώσουν συμμετοχή για τον ελληνικό εθνικό τελικό.